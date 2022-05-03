Путин подписал указ о новых ответных мерах России на санкции

Путин поручил правительству России за 10 дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств, направленные на «незаконное лишение» или ограничение России, россиян и российских юрлиц права собственности.

Согласно тексту указа, федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов страны, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается:

- совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с лицами, находящиеся под санкциями;

- исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, если обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;

- осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают лица, находящиеся под санкциями. ЦБ России наделили правом давать официальные разъяснения по данному вопросу.

Также вводится запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, производство и добыча которых осуществляются в стране, в том случае, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями, или лицами, находящимися под санкциями — в пользу третьих лиц.

Путин поручил правительству России за 10 дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

С конца февраля страны Запада вводят санкции из-за российских военных действий в Украине. Россия на этом фоне в марте расширила список «недружественных стран». В него теперь входят 48 субъектов: все страны Евросоюза (ЕС), США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. 1 мая Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС.



Источник: centralasia.media