Компанию сестры Назарбаева уличили в контрабанде

При досмотре груза были обнаружены незадекларированные товары на 287 миллионов тенге.
Компанию сестры Нурсултана Назарбаева уличили в контрабанде, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
По заявлению Генпрокуратуры РК, при досмотре груза ТОО Group Of The Companies Tda были обнаружены незадекларированные товары на 287 миллионов тенге (645 тысяч долларов)
Одним из учредителей компании является Анипа Назарбаева — родная сестра первого президента страны. У него также есть брат, еще один давно скончался.
Компанию сестры Нурсултана Назарбаева уличили в контрабанде, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
По заявлению Генпрокуратуры РК, при досмотре груза ТОО Group Of The Companies Tda были обнаружены незадекларированные товары на 287 миллионов тенге (645 тысяч долларов)
Одним из учредителей компании является Анипа Назарбаева — родная сестра первого президента страны. У него также есть брат, еще один давно скончался.
Источник: sputnik.kg
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