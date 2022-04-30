Путин на Совбезе предложил обсудить вопрос обеспечения безопасности России на южном направлении

С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы безопасности страны, в том числе на южном направлении в контексте обстановки в Афганистане, пишет пресс-служба Кремля.

Президент в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«В центре нашего внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны находятся, конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, с военной операцией специальной на Украине. Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении, поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении», - сказал Путин.

С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Источник: centralasia.media