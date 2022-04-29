Токаев поговорил с Путиным и поблагодарил за приглашение в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил с главой России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
«Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения», - говорится в сообщении в пятницу.
Токаев поблагодарил Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.
Источник: centralasia.media
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