Токаев поговорил с Путиным и поблагодарил за приглашение в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил с главой России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения», - говорится в сообщении в пятницу.

Токаев поблагодарил Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.

Источник: centralasia.media