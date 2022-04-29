Путин провел разговор с президентом Индонезии

Президент Путин по телефону обсудил с индонезийским коллегой Видодо работу G20 и Украину.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил работу G20 и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны."Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в "Группе двадцати", различные аспекты деятельности этого объединения... Лидеры условились о дальнейших контактах", — говорится в заявлении.
Также Путин по просьбе индонезийского лидера изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Источник: РИА Новости.
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