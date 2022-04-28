Ответные удары будут молниеносными — главное из выступления Путина

Глава государства заявил, что Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг своей цели. Страна отразила и блокировала удары нелегитимных санкций.

Президент Владимир Путин выступил на Совете законодателей РФ.

Приводим основные заявления из речи российского лидера:

Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания;

все задачи специальной операции в Донбассе будут выполнены;

планы экономического удушения России провалились;

Запад уготовил украинскому народу судьбу расходного материала;

на Украине появляется все больше неонацистов и иностранных наемников.

Реакция России на циничные замыслы Запада была правильной и своевременной. Это, по словам Путина, подтверждает весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку в страну современного вооружения.

Если кто-то со стороны решит вмешаться в ситуацию на Украине и начнет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, ответные удары будут молниеносными. Для этого у РФ есть инструменты, которыми не может похвастать никто, и, если потребуется, они будут использованы. Решения по данному вопросу приняты.

Россия отразила и блокировала самый первый — как считали на Западе, сокрушительный — удар нелегитимных санкций.

Западу не нужна такая самостоятельная и огромная страна, как Россия. Там полагают, что она представляет для них опасность просто фактом своего существования, хотя сами представляют опасность для всего мира.

Именно народ и только народ РФ является источником власти в стране.

На грубые, часто топорные внешние рестрикции Россия ответит большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов.

Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг своей цели.

Путин также поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, а правительству — продолжить разработку антикризисных мер. Кроме того, глава государства пообещал поддержку бизнесу и ключевым отраслям экономики.

Источник: sputnik.kg