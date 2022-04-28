Ответные удары будут молниеносными — главное из выступления Путина

Глава государства заявил, что Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг своей цели. Страна отразила и блокировала удары нелегитимных санкций.
Президент Владимир Путин выступил на Совете законодателей РФ.
Приводим основные заявления из речи российского лидера:
- Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания;
- все задачи специальной операции в Донбассе будут выполнены;
- планы экономического удушения России провалились;
- Запад уготовил украинскому народу судьбу расходного материала;
- на Украине появляется все больше неонацистов и иностранных наемников.
Реакция России на циничные замыслы Запада была правильной и своевременной. Это, по словам Путина, подтверждает весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку в страну современного вооружения.
Если кто-то со стороны решит вмешаться в ситуацию на Украине и начнет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, ответные удары будут молниеносными. Для этого у РФ есть инструменты, которыми не может похвастать никто, и, если потребуется, они будут использованы. Решения по данному вопросу приняты.
Россия отразила и блокировала самый первый — как считали на Западе, сокрушительный — удар нелегитимных санкций.
Западу не нужна такая самостоятельная и огромная страна, как Россия. Там полагают, что она представляет для них опасность просто фактом своего существования, хотя сами представляют опасность для всего мира.
Именно народ и только народ РФ является источником власти в стране.
На грубые, часто топорные внешние рестрикции Россия ответит большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов.
Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг своей цели.
Путин также поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, а правительству — продолжить разработку антикризисных мер. Кроме того, глава государства пообещал поддержку бизнесу и ключевым отраслям экономики.
Источник: sputnik.kg
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