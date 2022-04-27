«Газпром» уведомил Польшу и Болгарию о прекращении поставок газа

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что «Газпром» собирается полностью приостановить поставки газа с 27 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

«PGNiG получила письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок по ямальскому контракту», — говорится в заявлении.

В PGNiG отказались оплачивать поставки российского газа с обязательной конвертацией в рубли, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление компании, поступившее информагентству.

«Газпром экспорт» остановит поставки в 9:00 мск 27 апреля. В уведомлении российской компании говорилось, что поставки остановят через пункты приема-сдачи «Дроздовичи», «Высокое», «Тетеровка» и «Кондратки», то есть через все точки входа российского газа в Польшу.

В PGNiG заявили, что приостановка поставок нарушает контракт, и компания «предпримет соответствующие шаги для восстановления поставок природного газа».

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

«Газпром» также уведомил компанию Bulgargaz, что с 27 апреля прекращает поставки газа в Болгарию, сообщает Минэнерго Болгарии.

С 1 апреля власти России требуют, чтобы «недружественные страны» осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях. Для этого иностранные покупатели должны открыть счет в Газпромбанке.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае отказа от оплаты в рублях «действующие контракты будут остановлены». В Еврокомиссии посчитали, что выполнение этих требований России будет нарушением санкций.

Источник: centralasia.media