В России неизвестный открыл стрельбу в детском саду

Стрельба произошла в поселке Вешкайма.
Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших. По данным Telegram-каналов и источника «Интерфакса», среди них по меньшей мере двое детей и помощница воспитателя
Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Нападавший застрелил нянечку и двоих детей, после чего покончил с собой, передают «Интерфакс» и Telegram-каналы «112» и Baza.
«Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время «тихого часа», застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой», — рассказал источник «Интерфакса». Власти Ульяновской области подтвердили агентству факт стрельбы и сообщили о четырех погибших.
По данным «Интерфакса» и «112», нападавший стрелял из ружья «Иж-27».
По данным Baza, стрельба произошла в детском саду «Рябинка». «112» и Baza уточняют, что в учреждении нет охраны. Вооруженный мужчина сначала ранил вышедшую на крыльцо сотрудницу детского сада Ольгу Митрофанову, а затем выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, пишет «112».
По информации Baza, нападавший толкнул находившуюся на крыльце сотрудницу, затем ранил помощницу воспитателя Елену Карпову и еще одну сотрудницу, застрелил двух детей и покончил с собой.
Telegram-канал сообщает, что, по предварительным данным, стрелок — 68-летний Александр Дронин, ружье было зарегистрировано на него же.
Источник: centralasia.media
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