Мирзиёев: Такой исторической встречи между РУз и КР раньше не было

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая посетит с визитом Кыргызстан.
Об этом сообщил кыргызский президент Садыр Жапаров в интервью kabar.kg.
По его словам, в тот же день Кыргызстан посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
27 мая ожидается прибытие всех президентов государств-членов Евразийского экономического союза.
"У всего есть свое время. Обращаюсь к тем, кто говорит, что ни один президент не приезжал к нам - потерпите, все приедут", - заявил Садыр Жапаров.
В марте 2021 года в рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан страны договорились создать совместный инвестфонд, открыть авиасообщение в Сох и решить вопрос со спорной местностью Ункур-Тоо, выделить 100 грантовых мест для кыргызстанцев в узбекских вузах, подготовить проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 и другие. Шавкат Мирзиёев заявил, что "такой исторической встречи между странами раньше не было".
Источник: gazeta.uz
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