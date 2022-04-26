Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой

Минобороны опубликовало видео с захваченной ремонтной базой и военной техникой на Украине.

Минобороны РФ опубликовало видео с захваченной ремонтной базой на Украине, где находится около 100 единиц военной техники, в том числе зенитные и зенитные ракетные комплексы.

В ролике демонстрируются цеха ремонтной базы, а также обширная стоянка техники. На видео можно идентифицировать зенитные самоходные установки "Шилка", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", машины из состава комплекса "Оса-АКМ" и "Тор-М1", зенитные ракеты к "Тору", многочисленные снаряды к 30-мм пушкам и т.д.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ. На территории ремонтной базы находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям", - отметили в Минобороны.

Как уточнил начальник автомобильной службы ВС РФ Владимир, всего на базе находится около 100 единиц различной военной техники. "На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении", - добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

Источник: ria.ru