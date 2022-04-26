Ким Чен Ын направил ответное послание президенту Монголии

Выражаю Вам глубокую признательность за сердечные поздравления по случаю 110-летия со дня рождения Президента Ким Ир Сена, великого лидера нашего народа.

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 20 апреля направил ответное поздравительное послание по случаю 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа, — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщение звучит следующим образом:

«Выражаю Вам глубокую признательность за сердечные поздравления по случаю 110-летия со дня рождения Президента Ким Ир Сена, великого лидера нашего народа.

Пользуясь случаем, выражаю свою убежденность в том, что давние и традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами будут неизменно укрепляться и развиваться и в будущем. Также желаю вам успехов в вашей работе на благо развития и процветания страны», — передает ЦТАК.



Источник: centralasia.media