Украина отказалась убирать из конституции пункт о вступлении в НАТО

Внеблоковый статус Украины — одно из главных требований России на переговорах с Украиной.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет убирать из конституции пункт о намерениях вступить в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он «охладел» к вопросу о вступлении страны в альянс.
«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», - заявил он в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос, будет ли Украина убирать из конституции пункт о вступлении в НАТО.
После российско-украинских переговоров в Стамбуле глава делегации России Владимир Мединский сказал, что Украина согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и об отказе от размещения военных баз.
Внеблоковый статус Украины — одно из главных требований России на переговорах с Украиной. 15 марта Владимир Зеленский заявил, что Украине пришло время признать, что она не станет членом НАТО.
В декабре 2014 года Верховная рада Украины отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс на присоединение страны к ЕС и НАТО.
Источник: centralasia.media
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