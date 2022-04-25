Украина отказалась убирать из конституции пункт о вступлении в НАТО

Внеблоковый статус Украины — одно из главных требований России на переговорах с Украиной.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет убирать из конституции пункт о намерениях вступить в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он «охладел» к вопросу о вступлении страны в альянс.

«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», - заявил он в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос, будет ли Украина убирать из конституции пункт о вступлении в НАТО.

После российско-украинских переговоров в Стамбуле глава делегации России Владимир Мединский сказал, что Украина согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и об отказе от размещения военных баз.

Внеблоковый статус Украины — одно из главных требований России на переговорах с Украиной. 15 марта Владимир Зеленский заявил, что Украине пришло время признать, что она не станет членом НАТО.

В декабре 2014 года Верховная рада Украины отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс на присоединение страны к ЕС и НАТО.

Источник: centralasia.media