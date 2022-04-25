(Видео) Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиеева за подарок к празднику Рамазан

Отметив, что ансамбль состоит из минарета Калон, мечети Калон и медресе Мир Араб, Рамзан Кадыров напомнил, что его отец Ахмат Кадыров учился в этом медресе и всегда с теплотой вспоминал студенческие годы.

Накануне праздника Рамазан делегация из Узбекистана прибыла в Чечню и вручила главе Рамзану Кадырову ценный сувенир от президента Шавката Мирзиеева – трехмерное изображение исторического ансамбля «Пои калон» в Бухаре. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Отметив, что ансамбль состоит из минарета Калон, мечети Калон и медресе Мир Араб, Рамзан Кадыров напомнил, что его отец Ахмат Кадыров учился в этом медресе и всегда с теплотой вспоминал студенческие годы.

Кадыров поблагодарил Мирзиеева «не только за поздравления, но и за плодотворное сотрудничество, политическое и культурное сотрудничество между Узбекистаном и Россией».

В видеотрансляции на Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что для ансамбля «Пойи калон» было использовано 3,4 кг серебра 925-й пробы, площади и купола позолочены золотом 999-й пробы, а рамка покрыта сусальным золотом.

Источник: centralasia.media