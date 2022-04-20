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Эрдоган рассказал о целях операции против курдов

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака.

Целью военной операции против Рабочей партии Курдистана не является захват новых территорий в Ираке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления в турецком парламенте вел телеканал NTV.

«Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории», — заявил президент Эрдоган.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и Военно-воздушные силы. Министр обороны Турции Хулуси Акара в ходе брифинга ведомства рассказал, что самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, тоннелям, пещерам и складам курдов.

Источник: centralasia.media

           

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