Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов и показал трофейную технику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику.

"В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз", — сообщил Кадыров.

По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район".

"По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными", — добавил Кадыров.

Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник: РИА Новости.