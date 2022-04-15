К Земле движется комета возрастом 4 млрд лет

На данный момент C/2014 UN271 находится на расстоянии примерно трех с половиной миллиардов километров от Земли.
Ученые Калифорнийского университета зафиксировали и изучили направляющуюся в сторону Земли комету, возраст которой насчитывает 4 млрд лет. Результаты исследования размещены в Astrophysical Journal Letters.
С помощью космического телескопа Хаббл исследователи обнаружили огромную комету C/2014 UN271 (в поперечном сечении она достигает 128 км), которая летит со скоростью 35 тыс. километров в час с другого края Солнечной системы. Кроме того, у этого космического объекта самое большое ядро, которое астрономы когда-либо идентифицировали у комет (оно примерно в 50 раз больше, чем у большинства известных комет), ее масса составляет около 500 триллионов тонн. Однако достигнуть Земли и Солнца у этого тела не получится, максимальное расстояние, на которое оно приблизится к светилу — более полутора миллиардов километров в 2031 году, это немного больше, чем от Земли до Сатурна.
На данный момент C/2014 UN271 находится на расстоянии примерно трех с половиной миллиардов километров от Земли. Хотя открыли комету впервые в 2010 году, изучить ее массу, размер, состав ядра и другие параметры удалось только сейчас с помощью Хаббла, который, помимо прочего, впервые запечатлел этот астрономический объект на фотографиях.
Источник: centralasia.media
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