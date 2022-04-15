NYT: Евросоюз планирует поэтапный отказ от российской нефти

Россия поставляет более 25% нефти, которую потребляет ЕС.

Члены Евросоюза (ЕС) намерены поэтапно отказываться от нефти из России, чтобы у Германии и других стран было время на поиск альтернативных поставщиков, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Обсуждение этих мер планируется на конец апреля или начало мая.

По данным NYT, европейские чиновники и дипломаты сходятся во мнении, что «для сохранения единства» между странами ЕС необходим поэтапный подход к отказу от российской нефти. Пока обсуждается переходный период длиной как минимум в один месяц, утверждают источники газеты.

Вынести идею на рассмотрение планируется не раньше, чем после второго тура выборов во Франции 24 апреля, пишет NYT. 16 апреля в Европе отмечается католическая Пасха, 24 апреля — православная Пасха, поэтому обсуждение начнется в конце апреля или в начале мая. Планируется, что во время пасхальных каникул небольшие группы дипломатов встретятся с официальными лицами Еврокомиссии для согласования плана действий.

Россия поставляет более 25% нефти, которую потребляет ЕС. Германия получает 34% своей нефти из РФ. Для немецких властей ключевой задачей также будет обеспечить достаточное количество наземного транспорта для доставки сырья на два своих нефтеперерабатывающих завода, уточняет NYT.

7 апреля ЕС принял пятый пакет санкций, введенных в ответ на российские военные действия в Украине. Помимо прочего, было введено эмбарго на поставки российского угля. Ограничения на другие энергоносители в этот пакет не вошли. Reuters сообщало, что международные трейдеры после 15 мая сократят закупки российских нефти и нефтепродуктов, чтобы избежать санкций.

Источник: centralasia.media