Крейсер «Москва» затонул

Опрошенные РБК эксперты считают, что выход крейсера из строя вряд ли окажет влияние на ход боевых действий в Украине.

Крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и сдетонировали боеприпасы, затонул, сообщило Минобороны России.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - сообщили в ночь на 14 апреля в ведомстве.

Как отметили в издании «РБК», Минобороны не проинформировало, где в момент пожара находилась «Москва» — флагман Черноморского флота. По данным оперативного прогноза Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) от 12:00 14 апреля, в 15:00 в Черном море ожидался сильный ветер (более 20 м/с), максимальной скорости он должен был достигать в районе Туапсе. Затем по прогнозу ветер должен был стихать: с 18:00 до полуночи должен был составлять от 15 до 20 м/с (наиболее сильный ветер ожидался в центральной и восточной частях Черного моря), позже — менее 15 м/с.

Опрошенные РБК эксперты считают, что выход крейсера из строя вряд ли окажет влияние на ход боевых действий в Украине. Как пояснял сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, специалист по ВМФ Илья Крамник, крейсер в первую очередь предоставлял информацию, полученную с помощью его радарной системы.

Источник: centralasia.media