Песков: пока нет предложений об очных переговорах с Киевом

Несколько первых очных раундов прошли в Белоруссии в конце февраля и начале марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет понимания о продолжении очных переговоров с Украиной. При этом, по его словам, в Кремле считают, что Белоруссия — «прекрасное место» для переговоров, передает «Коммерсантъ».

«С нашей точки зрения Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров, но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны», - сказал Песков на пресс-колле. Также он сообщил, что у сторон пока нет предложений о проведении новых раундов очных переговоров.

Песков вновь подчеркнул, что переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только после того, как будут подготовлены все документы.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что России и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате. Последняя очная встреча делегаций проходила в Стамбуле 29 марта. Несколько первых очных раундов прошли в Белоруссии в конце февраля и начале марта.



Источник: centralasia.media