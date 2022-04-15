Вашингтон отправит своих представителей на Украину - СМИ

Ранее стало известно, что администрация США увеличит объемы разведданных, передаваемых в интересах Украины.

Власти США размышляют над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине, заявил американский президент Джо Байден, сообщает CNN.

«Мы определяемся с таким решением сейчас», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста. По информации СМИ, на данный момент Вашингтон рассматривает кандидатуры, которых могут отправить в составе делегации. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Ранее стало известно, что администрация США увеличит объемы разведданных, передаваемых в интересах Украины. «Мы внесли изменения в наши руководящие принципы, чтобы способствовать передаче разведданных Украине», — заявил сотрудник разведки на правах анонимности. Он добавил, что Соединенные Штаты имеют планы активизировать сотрудничество в области передачи разведданным в том числе и в тех районах, что не контролировались Киевом с 2014 года.

Источник: centralasia.media