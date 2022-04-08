Глава турецкого МИД предложил сценарии переговоров России и Украины в Турции

Чавушоглу снова отметил приверженность территориальной целостности Украины и идее прекращения огня.
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил проводить переговоры Украины с Россией в Турции. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи НАТО в Брюсселе, передает CNN Turk.
Он предложил главе украинского МИД Дмитрию Кулебе продолжать проводить переговоры между делегациями России и Украины в Турции. Чавушоглу даже назвал 2 возможных сценария встречи. Согласно первому варианту, сначала должны встретиться министры иностранных дел, а затем лидеры государств. Вторая опция предполагает совместную встречу глав МИД и президентов.
«Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в нашей стране», - сказал турецкий министр и выразил надежду на то, что страны не забудут усилия Турции после окончания военных действий.
Чавушоглу снова отметил приверженность территориальной целостности Украины и идее прекращения огня.
Глава турецкой дипломатии далее привлек внимание к ситуации в Мариуполе.
Он отметил, что Анкара продолжает переговоры с властями России и Украины по вопросу организации эвакуации из этого города морским путем.
Источник: centralasia.media
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