(Видео) Лукашенко: Беларусь провела спецоперацию на территории Украины

Блестяще провели, даже вы не заметили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны рассказал о проведенной Беларусью спецоперации по освобождению своих граждан в Украине, передает БелТА.

"Дошло до того, что они начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси не стал вдаваться в подробности, но поручил председателю Комитета государственной безопасности страны Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции.

"Блестяще провели, даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", - подытожил он.



Источник: kaktus.media