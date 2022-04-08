Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина

Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке.

Кремль обязательно ответит на санкции, введенные США против дочерей Владимира Путина, и "сделает это так, как посчитает необходимым". Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, в Кремле фактически признали, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова, упоминавшиеся в санкционном списке как "взрослые дочери Путина", действительно имеют родственные связи с президентом. Сам Владимир Путин ранее официально не признавал родство ни с Тихоновой, ни с Воронцовой.

Сами санкции Песков охарактеризовал следующим образом:

"Мы, конечно, считаем, что, во-первых, сами по себе эти санкции - это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций. Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело".

Источник: kaktus.media