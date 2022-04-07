Алиев и Пашинян поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.

По итогам прошедших переговоров в Брюсселе с участием премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля об урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха Баку и Ереван поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Об этом сообщило в Telegram правительство Армении.

«До конца апреля будет создана двусторонняя комиссия по делимитации границ Армении и Азербайджана, перед которой будет поставлена задача обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы», - сказано в сообщении.

Мишель назвал в Twitter встречу Алиева и Пашиняна «продуктивной», по ее итогам есть «конкретные и продуктивные результаты». Достигнуто обязательство по работе над подготовкой будущего мирного договора, уточнил глава Евросовета, в нем будут урегулированы «все необходимые вопросы».

Армянская и азербайджанская стороны ведут переговоры о двух документах: предложенный Баку в середине марта проект мирного соглашения и ответ на него Еревана. Проект Азербайджана состоит из пяти пунктов:

Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга.

Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем.

Обязательство воздерживаться от угрозы безопасности в отношении друг друга в межгосударственных отношениях, от применения силы и угрозы силой против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН.

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.

Открытие транспортных коммуникаций, установление иных коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Пашинян в конце марта отметил, что Ереван не отвергает предложенные Баку условия, однако обращает внимание на нюансы. Азербайджанская инициатива затрагивает не все вопросы повесток двух стран, пояснил он, указав что Армения отмечала существование проблем Нагорного Карабаха и правах проживающих в регионе армян, это следует «зафиксировать в контексте армяно-азербайджанского всеобъемлющего урегулирования». Пашинян резюмировал, что позиция Баку состоит в том, что проблема Нагорного Карабаха «уже решена».

Между Ереваном и Баку в конце сентября 2020 года произошел военный конфликт в Нагорном Карабахе, стороны при посредничестве России в ноябре того же года заключили трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий, договорившись начать мирный процесс и разработать совместные проекты в регионе в области экономики и инфраструктуры. Затем в январе прошлого года стороны подписали второе соглашение, в котором регулировались проблемы экономики и транспортной инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

Москва, Баку и Ереван в ноябре прошлого года договорились о создании механизмов демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией и повысить уровень безопасности на госгранице между странами.



Источник: centralasia.media