Каким был Владимир Жириновский? Фото

В 1970–1972 годах Жириновский проходил срочную службу в армии, служил офицером в войсках Закавказского военного округа.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. «Отец — с западных окраин империи (Львовская область), мать — из Пензенской губернии, а встретились они в далеком Казахстане», — рассказывал он. Он не знал своего отца, которого выслали в Польшу вскоре после рождения сына — по распоряжению Сталина о возвращении всех беженцев и переселенцев в родные места, говорил Жириновский, передает РБК.



Как рассказывал политик, его ставшая знаменитой фраза «Мать — русская, отец — юрист» — это ответ на два разных коротких вопроса о национальности матери и профессии отца. Она прозвучала за круглым столом во время предвыборной президентской кампании 1991 года.

В 1964 году Жириновский поступил в Институт восточных языков при МГУ (позже Институт стран Азии и Африки), специализация — Турция и турецкий язык, в 1970 году закончил его с отличием. В 1977 году окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ. В 1969 году для прохождения практики Жириновский отправился в Турцию — переводчиком на строительстве завода. Там он был арестован и выслан из страны. Причиной инцидента стал подаренный местному жителю значок, что расценили как запрещенную в то время в Турции пропаганду коммунистического строя (детали этого происшествия отличаются в разных источниках).



В 1970–1972 годах Жириновский проходил срочную службу в армии, служил офицером в войсках Закавказского военного округа. «Университет, военная кафедра. К выпуску пришла разнарядка — офицеры с турецким. Меня пригласили в Закавказье. Мог бы отбиться. Но я свою жизнь планировал политическую, а Советском Союзе это было важно — служба в армии. Такой элемент биографии», — рассказывал Жириновский.



После окончания института и службы в армии Жириновский в 1972–1975 годах работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира (общественная организация, созданная в 1949 году, ее деятельность была посвящена борьбе за разоружение, мир и безопасность), затем до 1983 года был сотрудником Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, с 1983 по 1990 годы — главой юридического отдела издательства «Мир».

На фото: Владимир Жириновский (в центре) во время выступления на митинге в Москве в 1992 году.



В 1989 году совместно с политиком и композитором-песенником Владимиром Богачевым Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая позже была переименована в Либерально-демократическую партию России. До создания ЛДПР Богачев состоял в Демократической партии и Демократическом союзе.

Жириновский был членом партии с 1989 года. Председателем партии Жириновский стал с 1990 года. На думских выборах 1993 года партия получила 22,92% голосов.

На фото: кандидат в президенты Владимир Жириновский на встрече с избирателями в Новосибирске 2 июня 1996 года.



Жириновский принимал участие в 6 президентских кампаниях — в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годах. Он абсолютный рекордсмен по этому показателю — даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов баллотировался реже (четыре раза).

На выборах 1991 года Жириновский набрал 7,81% голосов и стал третьим после Бориса Ельцина (57,3%) и Николая Рыжкова (16,85%). Итоги выборов в 2000 году стали худшими среди его президентских кампаний — Жириновский получил лишь 2,7%. В 2004 году он отказался от участия в выборах, от ЛДПР баллотировался Олег Малышкин. Больше всего голосов Жириновский получил на выборах 2008 года — 9,35%, заняв третье место после Дмитрия Медведева (70,28%) и Геннадия Зюганова (17,72%).



Лидер ЛДПР известен эпатажным поведением. В 1995 году на ток-шоу Александра Любимова «Один на один» в ходе дискуссии с Борисом Немцовым (в то время губернатором Нижегородской области) Жириновский выплеснул ему в лицо стакан сока.

Жириновский нередко вел себя скандально и в Госдуме. Так, в марте 1998 года он сорвал заседание — плевался в депутатов и поливал их водой. «В этот день в Москве была мощная магнитная буря», — объяснил Жириновский свое поведение. В феврале 2002 года подрался с представителем партии «Родина» Андреем Савельевым.

На фото: Жириновский с супругой Галиной и внуками после голосования на думских выборах на одном из избирательных участков в Москве 2 декабр

На фото: лидер ЛДПР Владимир Жириновский с супругой Галиной и внуками после голосования на думских выборах на одном из избирательных участков в Москве 2 декабря 2007 года.

В интервью журналу «Люди» Жириновский говорил, что он «многолюб и влюбляется каждый год, даже чаще», но при этом живет «с одной женой Галиной [Лебедевой] уже 30 лет». Они поженились в 1971 году. В 1978 году, по информации «Вести.ру», пара развелась, однако к серебряной свадьбе (через 20 лет) заключила церковный брак. Галина — вирусолог, согласно данным из декларации Жириновского, работала в НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН. У Жириновского и его жены трое детей. Один из них, Игорь Лебедев, до прошлого года был депутатом Госдумы и возглавлял фракцию ЛДПР, однако потом решил уйти из политики из-за конфликта с отцом, как сообщали источники РБК.

Владимир Жириновский был депутатом всех восьми созывов Госдумы. Вместе с Жириновским к восьмому созыву таких политических долгожителей в Думе было четверо, в том числе бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В Госдуме первого и второго созыва и с шестого по восьмой Жириновский был руководителем фракции ЛДПР. С третьего по пятый созыв он был заместителем председателя Думы. По регламенту совмещать эти посты нельзя, поэтому тогда фракцию возглавлял сын политика Игорь Лебедев.

На фото: Жириновский 9 апреля 2015 года во время сдачи нормативов ГТО в спортивном комплексе на Сущевском Валу в Москве.

На фото: Владимир Жириновский (справа) и фракция ЛДПР покидают зал заседаний Госдумы 16 сентября 2015 года

В Госдуме Жириновский часто выступал эмоционально.



На фото: Владимир Жириновский, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле 22 сентября 2016 года.

Владимир Жириновский — обладатель множества наград. В день своего 75-летия он получил награду «За заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность» и стал полным кавалером этого ордена — ранее Жириновский был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (в 2006, 2011 и 2016 году).

Среди других наград политика — орден Почета, орден Александра Невского, почетные знаки и грамоты, а также почетное оружие — именной кортик от МВД.



На фото: Владимир Жириновский на открытом уроке в московской школе № 914 в 2015 году.



Жириновский — доктор философских наук и обладатель множества других ученых званий, в том числе академик Международной академии экологии и природопользования, почетный академик Академии естествознания, академик Академии социальных наук, профессор, действительный член Международной академии информатизации, почетный доктор Российской академии адвокатуры.

Диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» он защитил в 1998 году.

Жириновский опубликовал около 500 книг, среди них — 100 томов собственных произведений под названием «Политическая классика».



В 2016 году в Москве открыли прижизненный памятник Владимиру Жириновскому работы Зураба Церетели — в качестве подарка от скульптора на 70-летний юбилей политика. Скульптура установлена во дворе Института мировых цивилизаций, который он основал в 1999 году.



Источник: centralasia.media