В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие США

"Если бы американцы нас попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого"
Вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия США. С таким заявлением он выступил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Если бы американцы нас попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого", - отметил он и добавил, что такое решение "существенно бы усилило сдерживание Москвы".
Качиньский признался, что в настоящее время такого вопроса в повестке нет, однако не исключено, что "это скоро может измениться". Кроме того, польский вице-премьер призвал создать в Польше новый командный центр НАТО, откуда могли бы проводиться совместные операции.
В заключение собеседник газеты подчеркнул, что альянс должен предпринимать больше усилий для урегулирования ситуации на Украине, к примеру, провести миротворческую миссию, а также предоставить оружие, о котором активно просит президент страны Владимир Зеленский.
16 марта Качиньский уже призывал отправить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. По его мнению, такая миссия должна действовать с согласия Зеленского и правительства Украины, ей также следует уметь защищать себя.
Источник: lenta.ru
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