Украина попыталась насолить России "в каждой столице мира" и опозорилась

"А я хочу, чтобы Киев переименовали в Софию"

Читатели сайта болгарской медиагруппы Bulgaria ON AIR выразили негодование из-за призыва Киева поменять названия улиц по всему миру, чтобы "сделать Украину частью своих столиц".

Инициатива, согласно планам украинской стороны, должна затронуть территории близ российских посольств и консульств. Подобные сообщения действительно появились в соцсетях дипведомств Украины, в частности, это коснулось и посольства в Софии. Как отмечает болгарский портал, такая кампания якобы может стать "мощным ответом России".

"Самый большой бред, который мне доводилось услышать за последнее время", — написал один из читателей сайта.

"Этим (людям — Прим.ред.) из украинского посольства нужно почитать хотя бы историю Болгарии, а то хотят какого-то идиотизма", — возмутился другой.

"А я хочу, чтобы Киев переименовали в Софию", — сыронизировали в комментариях.

"А завтра что, под иностранным давлением начнем менять названия городов и всей Болагрии?" — съязвил пользователь.

"Главное не стать в очередной раз посмешищем с такими предложениями, будьте внимательнее", — отметил читатель.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Отмечалось также, что основные задачи первого этапа успешно выполнены к 25 марта, и сейчас боевой потенциал Украины существенно снижен. Главной целью спецоперации в министерстве назвали освобождение Донбасса.



Источник: РИА Новости.