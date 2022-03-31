Южная Осетия намерена присоединиться к России

Как пишет издание Deutsche Welle, Абхазия не планирует референдум о присоединении к РФ
Южная Осетия собирается в ближайшее время предпринять «юридические шаги» по вхождению в состав России. Такое заявление сделал в среду, 30 марта, глава непризнанной республики Анатолий Бибилов.
«Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа - объединение в рамках одного государства. Это государство - Российская Федерация (…) Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», - говорится в его обращении.
Позже пресс-секретарь Бибилова уточнил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России планируется провести после выборов главы непризнанной республики, которые должны пройти 10 апреля.
Как пишет издание Deutsche Welle, Абхазия не планирует референдум о присоединении к РФ
Между тем руководство Абхазии подчеркнуло, что аналогичных планов у республики нет.
«Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством. Россия - наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет», - заявил 30 марта спикер абхазского парламента Валерий Кварчи.
26 августа 2008 года, вскоре после так называемой «пятидневной войны» в Грузии, тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. С тех пор руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.
Источник: centralasia.media
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