(Видео/фото) Ситуация в Украине. Главное за день

Зеленский отметил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума.

После обстрелов 17 февраля со стороны так называемых ДНР и ЛНР населенных пунктов на Донбассе 18 февраля власти этих республик объявили об эвакуации женщин, детей и пожилых людей, а также о всеобщей мобилизации мужчин. Они утверждают о "масштабных обстрелах Украиной", но накануне официальный Киев подчеркнул, что никаких силовых действий на Донбассе не планирует.

Что известно об обострении ситуации вокруг Украины - главное за последние сутки:

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

Запад должен дать ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене.

"Киеву говорят, что двери НАТО открыты, но пока "посторонним вход воспрещен", - заявил президент Украины. Он добавил, что Киев не будет "кланяться" за помощь ему от партнеров, так как считает, что это взнос Запада в безопасность Европы.

Зеленский отметил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. Если такой саммит не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то Украина признает документ недействительным вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году, сказал Зеленский. Будапештский меморандум предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.

Падение двух снарядов на территории России

В пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области подтвердили журналистам о попадании двух боеприпасов на территорию Ростовской области, граничащей с Украиной.

Речь идет о случившихся 19 февраля инцидентах в Тарасовском районе Ростовской области. Первый раз артиллерийский снаряд разорвался в 1 км от границы РФ с Украиной - на удалении 300 м от жилого дома в станице Митякинской. В результате взрыва никто не пострадал, разрушений не было. Второй снаряд разорвался ориентировочно в этой же локации. Снаряд, предположительно, является 120-мм зажигательным боеприпасом от системы "Град". Еще один снаряд взорвался на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области. Он полностью разрушил дом. Пострадавших не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Власти Украины заявили, что не обстреливали территорию России

Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию России, утверждает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Сообщения о падении снарядов в Ростовской области он прокомментировал в Twitter.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России. Украина не производила подобных обстрелов", - пояснил министр.

Также Кулеба призвал провести "беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ".

Миротворцы в Донбассе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил направить в Донбасс миротворцев организации при согласии Киева и санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters.

"Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами", - заявил Зась, отвечая на соответствующий вопрос.

Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, но сейчас ситуация развивается в опасном направлении. Он также выразил сомнения, что ситуация сейчас может вернуться к состоянию, когда "танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах".

Посольства рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину

Министерства иностранных дел Германии, Австрии и Франции 19 февраля опубликовали рекомендации своим гражданам безотлагательно покинуть территорию Украины из-за угрозы российского вторжения.

Журналисты и глава МВД Украины попали под обстрел

Американский телеканал CNN сообщил, что его журналисты и их коллеги из французского агентства Agence France-Presse попали под обстрел в Донбассе в субботу во время сопровождения министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

В субботу представитель украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что депутаты украинского парламента и иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе.

"Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, оказалась под минометным обстрелом в субботу во время сопровождения на передовую министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Телеканал "Украина-24" ранее сообщал, что попавшие под обстрел украинские депутаты и иностранные журналисты не пострадали. Телеканал также информировал, что под обстрелом оказался и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, однако эта информация не была подтверждена официально.

Байден проведет заседание совета по нацбезопасности о ситуации на Украине

В воскресенье, 20 февраля, президент США Джо Байден "проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине", говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Псаки на сайте администрации американского лидера.

"Президент проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине", - сказала Псаки.

МИД Британии решил создать центр по борьбе с "дезинформацией России"

Великобритания создаст Центр правительственной информации, в задачи которого войдет борьба с "дезинформацией со стороны России" по ситуации вокруг Украины. Об этом объявила глава МИД Лиз Трасс, сообщает Mail on Sunday.

"В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свое, так что мы на протяжении долгих лет сталкивались с российской дезинформацией", - заявила министр.

По словам Трасс, Лондон отвечает на действия Москвы и работает вместе с союзниками, "чтобы президент России Владимир Путин не мог продолжать делать утверждения, не соответствующие истине".

С начала февраля, со слов главы МИД, было выявлено 40 случаев распространения дезинформации со стороны России по вопросу Украины. За последнюю неделю такая активность удвоилась, говорит она. "Мы многое сделали для борьбы с этим", - сказала министр. В частности, утверждает она, Британия раскрыла план, согласно которому Россия пыталась "установить марионеточный режим" в Киеве и осуществить операцию под ложным флагом, чтобы инсценировать нападение со стороны Украины.

Генсек НАТО обвинил Россию в поиске предлога для начала войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия намеренно нагнетает ситуацию в Донбассе, чтобы иметь повод для нападения на Украину. Вместе с тем страна еще может пойти на деэскалацию, сказал он.

По словам Йенса Столтенберга, риск вооруженного вторжения в Донбасс сохраняется "очень и очень высоким". В частности, одним из признаков подготовки этого вторжения генсек НАТО назвал нарушение режима прекращения огня, а также обвинения украинских властей в геноциде собственных граждан в Донбассе и начало массовой эвакуации людей из этой территории в Ростовскую область.

Йенс Столтенберг заявил, что на самом деле российские войска не отводят от границ, как сообщали ранее в Минобороны РФ. Россия, напротив, увеличивает свое военное присутствие у границы.

Разрешить этот конфликт можно было бы благодаря введению новых санкций, считает Йенс Столтенберг. Таким образом страны НАТО намерены заставить Россию сесть за стол переговоров.

Источник: kaktus.media