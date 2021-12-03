Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии. Как это было (фото, видео)

2 декабря в Берлине прошла торжественная церемония в честь Ангелы Меркель в связи с ее уходом с поста канцлера ФРГ, сообщает Meduza.

Церемонию под названием "Вечерняя заря" ("Großer Zapfenstreich") организовал бундесвер, вооруженные силы Германии. Это мероприятие - ключевой момент перед уходом Меркель из правительства после 16 лет работы. Официально она покинет пост канцлера в начале следующей недели, до 8 декабря.

Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. Ее посетили около 200 человек, в том числе - 52 человека, занимавших посты федеральных министров во время правления Меркель.

После короткого выступления Меркель военный оркестр исполнил несколько композиций, в том числе три - по выбору Меркель. Перед своим уходом канцлер попросила исполнить песню "матери немецкого панка" Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen ("Ты забыл цветную пленку"), а также песню Хильдегард Кнеф Fur mich sollʼs rote Rosen regnen ("Для меня должен идти дождь из красных роз") и христианский гимн Großer Gott, wir loben dich ("Боже, мы славим Тебя").

Церемония "Вечерняя заря" - высший знак уважения, который гражданский человек может получить от немецких военных. Она ведет свою историю с XVI века, но немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года, когда с поста главы правительства ФРГ ушел Гельмут Коль.

Преемником Меркель на посту канцлера ФРГ станет 63-летний член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. На протяжении последних трех лет он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель. Ожидается, что формально его кандидатура будет утверждена до 8 декабря. В этом случае Меркель не хватит лишь двух недель до рекорда пребывания на посту канцлера, который принадлежит Гельмуту Колю.

Источник: kaktus.media