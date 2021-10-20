Спасение для сотен тысяч? Хирурги успешно пересадили человеку почку свиньи

Хирурги в Нью-Йорке провели успешную операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку, орган функционирует нормально, сообщает РИА Новости.
По словам директора института трансплантологии в Нью-Йорке Роберта Монтгомери, выполнившего операцию, почка была пересажена человеку на аппарате искусственного дыхания, у которого умер мозг. Она начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности "почти сразу", рассказал врач.
По мнению Монтгомери, генно-модифицированные свиньи "потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов".
"Это огромный прорыв. Очень большое достижение. Но нам все еще предстоит узнать больше о продолжительности работы органа", - заявил профессор трансплантационной хирургии, который участвовал в исследовании.
Как пишет издание, если ученые найдут способ выращивать органы свиней, подходящие для пересадки человеку, то это бы стало решением для 100 тыс. американцев в очереди на трансплантацию, среди которых боле 90 тыс. нуждаются именно в почке.
Газета подчеркивает, что результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и не были опубликованы.
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