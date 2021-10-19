Казахстанская делегация и талибы обсудили в Кабуле гуманитарную помощь Афганистану

Казахстанская делегация во главе со специальным представителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила Кабул с официальным визитом, сообщила в воскресенье официальная пресса.

В сообщении пресс-службы Акорды говорится, что спецпредставитель президента Казахстана провел встречи с «представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки». В нем не упоминается название движения «Талибан» (запрещено в Казахстане, по решению суда в 2005 году оно признано террористическим).

«Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей», — говорится в сообщении.

Глава казахстанской делегации, сообщает Акорда, отметил отправку из Казахстана в Афганистан «пяти тысяч тонн муки» в качестве гуманитарной помощи этой истерзанной войной стране. Он также передал предложение Нур-Султана о предоставлении афганской стороне казахстанской вакцины QazVac против коронавируса.

«В ходе встреч была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов», — сообщила Акорда.

В сообщении представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter’e рассказывается о встрече Казыхана с назначенным талибами министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

По словам Муджахида, Муттаки выразил благодарность делегации «за гуманитарную помощь Казахстана Афганистану». Со ссылкой на Муттаки Муджахид отметил, что Афганистан по-прежнему привержен созданию условий для регионального сотрудничества, и добавил, что мир и стабильность в Афганистане могут напрямую способствовать благополучию региона.

На фоне новостей о вчерашнем визите казахстанской делегации в Кабул в Сети появилось фото, где пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров запечатлен в окружении двух предполагаемых боевиков-талибов с автоматами в руках. В МИД Казахстана данное фото пока не прокомментировали.

Это не первый контакт казахстанских официальных лиц с представителями радикального движения, которое находится в перечне террористических организаций. Ранее, 26 сентября, с Амиром Ханом Муттаки встретился посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев, в сообщении казахстанского МИД название радикальной группировки не упоминалось, а Муттаки был указан как «исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана».

Международное сообщество сталкивается с растущей дилеммой относительно признания талибов правителями Афганистана после того, как группировка захватила Кабул в августе и установила контроль практическими над всеми провинциями. Мировые державы открыли каналы связи с талибами, но ясно дали понять, что это не означает признания режима, которое позволило бы ее официальным лицам представлять страну в международных организациях, а также разблокировать финансовую помощь стране, которая сталкивается с тяжелой экономической ситуацией и надвигающейся гуманитарной катастрофой этой зимой.

centralasian.org