ЕС расширил санкции против России за «подрыв суверенитета Украины»

В черный список добавили судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства в Крыму и Севастополе.

Евросоюз принял решение ввести ограничительные меры в отношении восьми россиян за «активную поддержку действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. В черный список добавили судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства в Крыму и Севастополе.

«Эти лица принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам и преследовали или притесняли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя», — отметили в Совете ЕС.

В Официальном журнале Евросоюза опубликовали имена попавших под санкции россиян.

Среди них: глава управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, руководитель регионального ГСУ СК России Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Впервые санкции против Крыма были введены в июне 2014 году, после того как на референдуме в марте большинство жителей полуострова поддержали присоединение к России.

Украина и страны Запада не признали итоги голосования и назвали произошедшее аннексией. Москва не раз заявляла, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

В том же году Евросоюз запретил импорт более 250 наименований крымских товаров, включая минеральные полезные ископаемые, углеводороды, морская вода и соляные растворы.



В марте 2018 года ЕС ввел ограничения против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста: АО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост» и АО «ВАД». Осенью 2020 года ЕС внес в санкционный список еще двоих человек и четыре юридических лица, участвовавших в возведении моста.

В отношении России также действуют санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонный сектора. Так, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС и заморожены их активы. В июне этого года ЕС на год (до 23 июня 2022 года) продлил санкции против Крыма и Севастополя. Россия ввела и неоднократно продлевала контрсанкции.

Источник: РБК