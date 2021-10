Рейс из США в Сингапур выполнили ради единственного пассажира

Если бы он отменил свой полет, самолет все равно бы взлетел.



Бизнесмен Александр Сваневик сел на авиарейс из США в Сингапур и с удивлением обнаружил, что он единственный пассажир в самолете.

«Пилот начинает все объявления со слов: “Мистер Александр!”» — написал Сваневик в соцсетях.

Странный случай сразу же привлек внимание пользователей соцсетей, а мини-отчеты пассажира о его необычном полете стали вирусными.

Это «на 100% правдивая и на 120% сюрреалистичная ситуация», — описал Сваневик свой опыт. На борту самолета он не скучал и даже поделился с подписчиками видео о том, как это — быть единственным пассажиром гигантского самолета.

Пользователи Сети недоумевают, почему самолет совершил международный рейс всего с одним пассажиром на борту. В следующем сообщении Сваневик разъяснил ситуацию: экипаж заверил его, что полет состоялся бы в любом случае, даже если бы на борту не было ни одного пассажира.

В последние 2 года полеты без пассажиров стали обычным явлением, сообщает In The Know. В начале пандемии авиакомпании даже начали выполнять «призрачные полеты» — рейсы только для экипажа, призванные помочь компаниям поддерживать свое расписание.

В разгар пандемии авиакомпании стали выполнять и необычные туристические рейсы. Например, в 2020 году в Тайване запустили «прогулочный» рейс на самолете над городом, а в Австралии жителям страны предложили рейс «в никуда», и билеты на него раскупили мгновенно.

