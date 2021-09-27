В Афганистане талибы публично казнили несколько человек

Участники движения "Талибан" публично казнили несколько человек.

Четыре трупа были повешены на главной площади в городе Герат на западе Афганистана, ещё три талибы увезли для демонстрации в другие части города, сообщает очевидец в интервью AP.

По словам местного чиновника, эти люди были убиты в перестрелке после того, как якобы похитили афганского бизнесмена и его сына. По информации других изданий, один из похищенных был боевиком "Талибана".

"Мы повесили их трупы на площадях Герата, чтобы никто больше не решился на такое преступление", – прокомментировал заместитель губернатора Герат Маулваи Шаир Ахмад Эмар.

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть окровавленное тело мужчины, обернутое в цепи и подвешенное на подъемном кране на главной площади Герата.

Один из основателей движения "Талибан" и сторонник сурового толкования исламского права Мулла Норуддин Тураби заявил на этой неделе, что талибы планируют возобновить публичные казни, в том числе отсечение конечностей за воровство.

"Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

"Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. В этот период за преступления наказывали публичными порками, забиванием камнями до смерти и отрубанием конечностей.