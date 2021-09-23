Мужчина вернулся домой через 30 лет после исчезновения

В румынском городе Бакэу 93-летний местный житель Василе Горгош вернулся домой спустя 30 лет после своего исчезновения в той же одежде, в которой родные видели его в последний раз.

Все это время семья считала его мертвым, передает Adevаrul.

По рассказам родственников, Василе Горгош был фермером, всю жизнь он торговал скотом, и поэтому его отлучки из дома на несколько дней были нормой. В 1991 году он, как обычно, ушел из дома по работе и не вернулся. После долгих поисков его признали умершим. Родные оплакивали Василе, не забывали о нем и все это время проводили по нему литургии.

Недавно у дома, где раньше жил Василе, а теперь живут его дети с семьями, остановилась машина. Из нее, по словам соседей, вышел пропавший 30 лет назад фермер в той же одежде, в которой его видели в день его исчезновения.

На момент возвращения Василе Горгоша домой ему исполнилось уже 93 года.

Сначала его семья не могла поверить в произошедшее, посчитав это плохой шуткой, однако перед ними действительно был Василе. Он страдал старческой деменцией и не помнил происходящего за последние тридцать лет. Родным он сказал, что все это время находился дома. В кармане у него были обнаружены его документы и железнодорожный билет до города Плоэшти, датированный 1991 годом. Семья предполагает, что кто-то мог заметить дезориентированного старика и подвезти его по адресу, указанному в паспорте.



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