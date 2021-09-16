Узбекистан заключил соглашение по отправке 10 тысяч мигрантов на стройки России

В рамках пилотного проекта по работе в сфере строительства 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана в ближайшее время будут трудоустроены в России в упрощенном порядке.
Об этом 15 сентября на брифинге в Ташкенте сообщила глава пресс-службы Министерства занятости и трудовых отношений республики Мавжуда Мирзаева.
По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита делегации во главе с заместителем министра труда и социальной защиты России Андреем Пудовым.
При этом российскими работодателями предусматривается возмещение расходов, связанных с привлечением кандидатов на работу, включая проведение медосмотра, вакцинацию, сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и законодательству, оформление патента и транспортировку.
Сообщается, что процесс вакцинации и тестирования против COVID-19 будет осуществляться специалистами двух государств совместно. Вакцинация будет совершаться в Узбекистане с использованием медицинского оборудования российской стороны, а также интеграция медицинских данных по их результатам в систему приложения «путешествие без COVID-19».
В последнее время участились жалобы относительно нарушения прав узбекистанцев, отправляемых Агентством по внешней трудовой миграции на работу в зарубежные страны, в частности, в Россию.
https://www.centralasian.org/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!