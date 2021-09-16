Узбекистан заключил соглашение по отправке 10 тысяч мигрантов на стройки России

В рамках пилотного проекта по работе в сфере строительства 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана в ближайшее время будут трудоустроены в России в упрощенном порядке.

Об этом 15 сентября на брифинге в Ташкенте сообщила глава пресс-службы Министерства занятости и трудовых отношений республики Мавжуда Мирзаева.

По ее словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита делегации во главе с заместителем министра труда и социальной защиты России Андреем Пудовым.

При этом российскими работодателями предусматривается возмещение расходов, связанных с привлечением кандидатов на работу, включая проведение медосмотра, вакцинацию, сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и законодательству, оформление патента и транспортировку.

Сообщается, что процесс вакцинации и тестирования против COVID-19 будет осуществляться специалистами двух государств совместно. Вакцинация будет совершаться в Узбекистане с использованием медицинского оборудования российской стороны, а также интеграция медицинских данных по их результатам в систему приложения «путешествие без COVID-19».

В последнее время участились жалобы относительно нарушения прав узбекистанцев, отправляемых Агентством по внешней трудовой миграции на работу в зарубежные страны, в частности, в Россию.





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