Бежавшая от талибов афганская журналистка: "Они убили мою маму"

"Самые смелые женщины мира"

Женщинам в Афганистане сегодня невероятно трудно. А женщинам-журналистам - невыносимо. Меж тем до недавнего времени во многих афганских СМИ трудились (на разных должностях) представительницы прекрасной половины. С приходом "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) они перестали выходить на работу, а женщины-репортеры и вовсе вынуждены скрываться. Талибы вели настоящую охоту за женщиной-расследовательницей, которая до последнего писала о нарушениях прав человека. После того как в качестве мести убили ее мать, она покинула страну. Мина (это ее псевдоним, реальное имя засекречено, ведь в Афганистане остались члены ее семьи) стала первой эвакуированной из страны журналисткой. Ее вместе с супругом тайно вывезли в Бельгию. О том, что она перенесла и как сейчас приходится журналистам в Афганистане - Мина рассказала обозревателю "МК".

- Мина, не могу не спросить сразу: почему вы выбрали профессию журналиста?

- Я принадлежу к наиболее пострадавшему от войны региону Афганистана Гильменд. СМИ - единственный ресурс, через который мы могли "повысить голос", а также проинформировать мир о реальности.

В общем, я окончила факультет журналистики в Кабульском университете и с тех пор связала свою жизнь с этой профессией. Работала репортером в афганском информационном агентстве, редактором на местном телеканале, писала статьи для крупных газет. Тематика самая разная - от спорта до прав человека и геополитики. Больше всего я писала, конечно, про проблемы женщин в моей стране. Этих проблем, как вы догадываетесь, очень много.

- С какими сложностями сталкивались раньше и сталкиваются сейчас женщины-журналисты в Афганистане?

- Афганские журналистки - самые смелые женщины мира. У них всегда было много сложностей, начиная с семьи и заканчивая работой. У меня, наверное, даже не хватит слов, чтобы это все описать. Сейчас же... Короче говоря, женщинам-журналистам в Афганистане сейчас практически невозможно не только работать, но даже выжить. Это же касается и женщин-медиков. С каждым днем все меньше и меньше свободного пространства для них.

- Вам угрожали?

- Да, много раз. Талибы написали мне несколько писем с угрозами. Они закрыли мой курс обучения грамоте. Они сожгли мой дом. И, наконец, в середине июля они убили мою маму, когда она шла из больницы домой. Мама была доктором. Я потеряла ее из-за своих журналистских работ.

- Что за курс вы вели?

- Это был курс литературы для девочек и женщин. Мы изучали произведения всемирно известных писателей и поэтов, историю и многое другое. Во всем районе для девочек и женщин мой курс - единственная надежда получить образование. А еще этот курс был возможностью рассказать женщинам об их правах, об уважении, на которое может рассчитывать каждый человек вне зависимости от пола. Моя мама мне помогала всячески в этом деле. Мы успели обучить 250 студенток.

А потом я получила предупреждение от талибов. Они сообщили в нем, что я якобы веду афганских женщин "по неправильному пути" и что я "агент западного мира". Курс запретили. Само помещение, где он проходил, взорвали.

- Почему вы решили, что смерть мамы связана с вашей журналистской деятельностью?

- Талибы угрожали мне снова и снова. Они требовали остановить мою деятельность. Они также предупредили мою маму, сказали, что она должна меня остановить. Но мама меня поддерживала во всем. Они решили ее убить именно потому, чтобы лишить меня ее поддержки.

- Что происходит сейчас с журналистикой и средствами массовой информации в Афганистане?

- Все очень плохо. Независимых СМИ нет.

- Убит лидер Национального союза журналистов Афганистана Фахим Дашти. Вы его знали? Что с ним произошло?

- Фахим Дашти - один из самых профессиональных журналистов Афганистана. Я его очень хорошо знала. Когда "Талибан" получил контроль над всей страной, Дашти выступил в качестве представителя сопротивления талибам в Панджшере под руководством Ахмада Масуда, сына бывшего командира. "Талибан" начал свои атаки на Панджшерскую долину. В этих атаках Дашти погиб. Уверена, он не брал в руки оружие. Журналисты - мирная часть общества. Ни один журналист не должен погибать.

Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы

- Сейчас проходят в Афганистане акции протеста, в которых принимают участие женщины. Это не равносильно самоубийству?

- Да, афганские женщины смелы. Но я считаю, что все женщины на этой планете смелы. В образе жен, матерей, сестер и дочерей, все они способны на храбрые поступки. Много афганских женщин выступают во имя достоинства свободы, а также за свои права. Конечно, это очень-очень опасно.

СПРАВКА "МК"

На недавнем протесте в Кабуле женщины (с открытыми лицами, громкоговорителями) держали баннеры: "Международное сообщество, где же ты?", "Без участия и присутствия женщин в политике международное сообщество не должно признавать талибов". Они не ушли, даже когда стали стрелять в воздух и пускать слезоточивый газ.

Ситуация в Кабуле становится ужасной, особенно для женщин и девочек. Вот посмотрите видео - на глазах у народа боевики "Талибана" избили молодую девушку за то, что она не спрятала лицо, и за то, что вообще вышла на улицу из дома. Это очень показательное видео. Таково реальное отношение к афганским женщинам.

- Талибы запретили, заявив, что это не является необходимостью...

- В свое время я много писала про крикет, даже издала пособие по нему для женщин. Это самый популярный вид спорта у нас. Был. У женщин отбирают право на все, превращая их в вещь.

- Как вы сейчас живете?

- Стараюсь адаптироваться. Местные жители хорошо ко мне относятся. Но уехав из Афганистана, я не перестала быть афганской журналисткой. Я на связи с коллегами, знаю обо всем, что происходит...

О Мине мне рассказал секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес. Именно с него все и началось. Мина написала ему отчаянное письмо в середине августа. ЕФЖ и Красный Крест смогли вывезти Мину с мужем. Эвакуировали ее спешно, но Мина успела взять с собой пачку печенья из Кабула. Она подарила ее журналисту Рикардо. "Это самый пронзительный, бесценный подарок в моей жизни", - написал он.

Ева Меркачева

Источник - МК