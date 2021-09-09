Ковид ломает мозг. К психиатрам массово попадают пациенты с проблемами после коронавируса

Учёные в Томске изучат влияние COVID-19 на психику.
Томские медики начинают большое исследование того, как коронавирус воздействует на когнитивные функции человека. Полученные данные предполагается использовать при разработке методик реабилитации. Об исследовании рассказал 9 сентября РИА Новости заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан.
По его словам, сейчас изучают в основном патогенез, распространение и мутации вируса, а неврологию — редко. При этом, по его данным, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья связаны с перенесённым COVID-19, даже в лёгкой форме.
Дело в том, что коронавирус провоцирует ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, например, нарушение памяти.
Причин может быть несколько. Во-первых, вирус поражает нервные ткани. Во-вторых, кислородное голодание может привести к нарушению работы мозга и ухудшению памяти. В-третьих, так на вирус может реагировать иммунная система (цитокиновый шторм).
«Согласно клиническим наблюдениям, у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, наблюдались также нарушение внимания, снижение скорости речи и скорости обработки информации. По некоторым оценкам, эти симптомы могут сохраняться до пяти лет. В медицинской литературе описаны нарушения и в исполнительных функциях. В среднем у 26−40% пациентов после COVID-19 наблюдаются дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве», — рассказал Николай Бохан.
источник: Фонтанка
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