Австрия, Чехия, Словакия не согласны принять много афганских беженцев

Премьер-министры Австрии, Чехии и Словакии единогласно настроены против увеличения числа афганских беженцев, которых готов принять Евросоюз.

7 сентября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в Евросоюзе нет места афганским беженцам и им следует оставаться у себя на родине или в соседних странах. Чуть ранее Бабиш встречался в Леднице со своими коллегами из Австрии и Словакии.

Эти три государства присоединились к Польше и Венгрии, которые придерживаются жесткой позиции против миграции, что вызвало жесткие противоречия внутри союза.

После захвата власти Талибаном в Афганистане появились опасения, что Европа может столкнуться с миграционным кризисом как в 2015 году. Шесть лет назад около миллиона беженцев из Ближнего Востока оказались на территории Евросоюза. После свержения талибами режима в Кабуле, тысячи афганских беженцев были приняты союзом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что Вена готова выделить 21,3 млн долларов на содержание беженцев в самом Афганистане и в соседних государствах.

«Мы постараемся облегчить их трудности. Но история 2015 года не должна повториться. Мы будем бороться с незаконной миграцией и торговлей людьми», — сказал Курц.

Курц ранее говорил, что Австрия не будет принимать афганских беженцев, так как добиться их интеграции к новым условиям очень тяжело.

15 августа Талибан сверг правительство в Кабуле, объявил о завершении 20-летней гражданской войны в стране. В конце августа Вашингтон вывез все войска из Афганистана, объявив о завершении 20-летней военной миссии.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org