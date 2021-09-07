Неймар получает 6,5 миллиона евро за "вежливость с болельщиками" - СМИ

Кроме того, пункт содержит обязательное условие не критиковать решения клуба, сотрудников, болельщиков и тактики команды.

Контракт бразильского футболиста Неймара с "Пари Сен-Жермен" содержит отдельный пункт о взаимоотношении игрока с болельщиками, передает РИА Новости.

По условиям соглашения Неймар обязан приветствовать болельщиков до и после каждого матча, а также "быть доступным" для болельщиков. Кроме того, пункт содержит обязательное условие не критиковать решения клуба, сотрудников, болельщиков и тактики команды. Об этом сообщает Marca со ссылкой на газету El Mundo.

За выполнение данных условий бразилец, предположительно, получает в парижском клубе ежемесячный бонус в размере 541 680 евро.

Источник: tengrinews.kz

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