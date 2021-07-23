У талибов появился свой спецназ. Радикалы создают кадровую армию вместо партизанской, - "МК"

В Сети появились сообщения о том, что элитное подразделение группировки "Талибан" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) готовится отправить на фронт отряды спецназа.

Так называемая "красная группа" талибов прибыла в район Кандагара. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно этому подразделению удастся сломить сопротивление правительственных войск, которые обороняют город. "МК" собрал сведения об этом отряде, который является одним из самых боеспособных подразделений в Афганистане.

Движение "Талибан" активно создает профессиональные вооруженные силы. Командование группировки старается превратить разрозненные отряды боевиков в единую военную силу с четкой иерархией и системой управления. Отряды боевиков активно вооружаются трофейной бронетехникой, взятой на складах афганской армии. В ближайшее время ожидается появление у "Талибана" собственных ВВС и бронетанковых соединений.

В ряды радикалов активно вливаются бывшие солдаты и офицеры афганской армии, полиции и правительственного ополчения, обученные инструкторами НАТО. Они готовят для "Талибана" пулеметчиков, снайперов, артиллеристов и механиков-водителей. За последний месяц в руки талибов попали тысячи единиц бронетехники, и теперь террористы активно стараются поставить их в строй.

Также в рядах "Талибана" действует подразделение специального назначения, известное как "красный", или "кровавый отряд". По своей экипировке и оснащению отряд не уступает подразделениям спецназа афганской армии, а в чем-то и существенно их превосходит. Не так давно в социальных сетях появился видеоролик с ночным нападением на блокпост армии Афганистана.

На видео, которое получило название "Вы не сдались и были уничтожены", "кровавый отряд" "Талибана" активно использует приборы ночного видения и тепловизоры для расстрела афганских военных. Те превращаются в живые мишени, поскольку не могут вести бой с противником в полной темноте.

Аналогичные видеоролики регулярно публикуются медиагруппой боевиков. В "Талибане" заявляют, что на вооружении отряда есть современное снайперское вооружение, беспилотники и современные системы связи.

Однако, как рассказал "МК" военный эксперт Степан Ильин, при своих многочисленных успехах "красный отряд" самостоятельно не сможет изменить баланс сил в афганской войне. По его мнению, у группы есть ряд изъянов, которые "Талибан" старается скрывать.

– Первое и главное – это численность. В этом отряде всего 100-200 боевиков. То есть, при всем желании, какой-то решающий перелом они внести не смогут. Есть видео, где, как утверждается, они атакуют блокпосты армейцев и расстреливают правительственных солдат, используя приборы ночного видения. Такие рейды успешны, да, но очень редки. И я вообще не уверен, что это "красные повязки", а не обычные талибы, захватившие у армии приборы ночного видения в качестве трофеев.

– То есть этот отряд – скорее элемент пропаганды, чем реальная военная сила?

– Это попытка талибов создать элитные отряды бойцов-смертников, по образцу арабских террористических группировок. Так называемые "ингимаси". Каких-то успехов они в этом отношении добились, но пока им до этого далеко. Больше шумихи и пропаганды, чем реальных военных успехов.

– Они могут реально противостоять спецназу афганской армии, который пока наносит талибам поражение за поражением?

– В армейском спецназе служат профессиональные солдаты, которые часто повязаны с правительством в Кабуле. Поэтому у них есть подготовка, снаряжение, какой-никакой боевой дух. За счет этого на общем фоне они выглядят куда более боеспособными, чем талибы и другие группировки. Но с другой стороны, этот армейский спецназ сдается в плен отрядами по 20-30 человек. У "Талибана" такого, по крайней мере, нет. Так что, может, они и окажутся сильнее в итоге.

Источник - mk.ru