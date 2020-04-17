Ж.Молдокматов: "Вы не сгодились даже на то, чтобы напрямую пообщаться с нашими соотечественниками за границей! Позор!".
"Когда мы критиковали правительства за отсутствие усилий по возвращению на родину соотечественников в Новосибирске, большинство были недовольны. Когда мы заявили, что по вине кыргызской стороны сорвался рейс Новосибирск — Бишкек 11 апреля, отдельные депутаты, члены правительства обвинили нас в том, что мы пиаримся и вводим общество в заблуждение.
И вот доказательство! Российская сторона готова выпустить наших соотечественников, теперь отговорок для вас не осталось, поэтому принимайте! Вы не сгодились даже на то, чтобы напрямую пообщаться с нашими соотечественниками за границей, хотя бы разок поинтересоваться их положением! Позор! Премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев должен уйти в отставку!"- заявил председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.
Источник: sayasat.kg
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