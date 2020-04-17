Жениш Молдокматов: "Премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев должен уйти в отставку!"

Ж.Молдокматов: "Вы не сгодились даже на то, чтобы напрямую пообщаться с нашими соотечественниками за границей! Позор!".

"Когда мы критиковали правительства за отсутствие усилий по возвращению на родину соотечественников в Новосибирске, большинство были недовольны. Когда мы заявили, что по вине кыргызской стороны сорвался рейс Новосибирск — Бишкек 11 апреля, отдельные депутаты, члены правительства обвинили нас в том, что мы пиаримся и вводим общество в заблуждение.

И вот доказательство! Российская сторона готова выпустить наших соотечественников, теперь отговорок для вас не осталось, поэтому принимайте! Вы не сгодились даже на то, чтобы напрямую пообщаться с нашими соотечественниками за границей, хотя бы разок поинтересоваться их положением! Позор! Премьер-министр Мухамедкалый Абылгазиев должен уйти в отставку!"- заявил председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

Источник: sayasat.kg

Перевод://www.gezitter.org/society/87547/