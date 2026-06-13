В Кыргызстане предлагают новую модель защиты покупателей строящегося жилья

К.Маратбеков: Действующая практика, когда средства граждан фактически сразу поступают застройщику, несет определенные риски для покупателей

В Кыргызстане обсуждается переход к более защищенной системе покупки жилья на этапе строительства. Речь идет о внедрении эскроу-счетов и проектного финансирования - инструментов, которые могут изменить правила работы на рынке недвижимости.

Инициаторы считают, что действующая практика, когда средства граждан фактически сразу поступают застройщику, несет определенные риски для покупателей. Особенно это касается случаев, когда объект задерживается, замораживается или строительство ведется без достаточного финансового контроля.

Предлагаемый механизм предусматривает другой подход. Деньги покупателя размещаются не напрямую у строительной компании, а на специальном банковском счете. Застройщик получает эти средства только после выполнения обязательств и завершения строительства.

По мнению авторов инициативы, такая модель может снизить риски для граждан, повысить доверие к строительной отрасли и сделать рынок жилья более прозрачным.

По словам одного из инициаторов продвижения данного проекта Келдибека Маратбекова, с 2023 года изучаются возможные варианты адаптации эскроу-счетов и проектного финансирования к условиям Кыргызстана.

Вместе с Умаром Кыргыз рассматривается опыт стран, где подобные механизмы уже применяются в сфере жилищного строительства, ипотечного кредитования и защиты средств покупателей. При этом подчеркивается, что для Кыргызстана важно не копировать чужую модель, а выработать собственный подход.

Суть проектного финансирования заключается в том, что банк становится не просто посредником, а полноценным участником процесса. Перед финансированием строительства анализируются документы, земельный участок, разрешения, финансовая модель проекта и возможности застройщика. После этого банк контролирует, как используются выделенные средства.

Инициаторы считают, что такой порядок может усилить ответственность строительных компаний и уменьшить вероятность появления долгостроев. Вместе с тем они признают, что переход на новую систему требует осторожности.

Главный вопрос - не допустить резкого удорожания жилья. Для этого, по мнению авторов предложения, реформу необходимо проводить поэтапно. Среди возможных мер называются развитие долгосрочного банковского финансирования, цифровой учет строящихся объектов, прозрачный контроль за движением средств и поддержка строительной отрасли в переходный период.

Как отмечается, новая модель должна решать сразу несколько задач: защитить деньги граждан, сохранить доступность жилья, создать понятные правила для застройщиков и повысить инвестиционную привлекательность строительного сектора.

По мнению К.Маратбекова, успех инициативы будет зависеть от того, удастся ли найти баланс между безопасностью покупателей и интересами рынка. Именно такой подход, считают авторы предложения, может стать основой для дальнейшего развития строительной отрасли Кыргызстана.