Артур Медетбеков: Они не просто неразлучные друзья, а государственные деятели высокого уровня

Бывший заместитель председателя ГКНБ, генерал-майор Артур Медетбеков, комментируя текущую политическую ситуацию, отметил, что Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев - "не просто неразлучные друзья", а "два государственных деятеля высокого уровня".

"Сегодня в Кыргызстане моральный, психо-эмоциональный кризис. В народе говорят "два друга", но я бы сказал, что это два государственных деятеля высокого уровня. Общественность ожидает, что они решат между собой вопросы, которые ранее были незаметны или неизвестны общественности, придут к согласию ради мира в стране и ее дальнейшего развития, и продолжат начатую ранее работу в единой позиции.

Во-вторых, им обоим следует держаться подальше от льстецов, защитников и сторонников, предоставляющих неверную информацию, и выполнить свой долг перед народом.

В-третьих, они проделали большую работу в борьбе с преступным миром и коррупцией, в искоренении экстремистских групп. Это не должно останавливаться, а должно продолжаться. С тех пор, как преступники были разгромлены, экономика выросла, приходят инвесторы, увеличивается поток туристов. Конечно, самое главное - в стране установилась стабильность. Эти успехи стали возможны благодаря единству двух государственных деятелей. Теперь разрешение любых разногласий путем переговоров необходимо для всех нас, как воздух и вода. Они оба патриоты, люди, ставящие интересы государства превыше всего. Их уровень высок. Мы ждем только единства", - сказал Медетбеков.