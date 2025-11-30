Женишбек Назаралиев: Президент Садыр Жапаров удержал стратегическое партнёрство с Россией

Ж.Назаралиев: Жапаров — настоящий брат-кыргыз, лидер с внутренним стержнем, национальный патриот по сути, а не по декларациям.

Доктор медицинских наук, профессор Женишбек Назаралиев опубликовал свое мнение о роли президента Садыра Жапарова в укреплении кыргызско-российского партнерства:

- С 2020 года, с того самого момента, когда Садыр Нургожоевич занял президентский пост, у многих в стране — и у меня в том числе — был один главный вопрос: устоит ли Кыргызстан в буре глобальных интересов? Сумеет ли наш лидер сохранить стратегическое партнёрство с Россией, не поддавшись на мягкие уговоры и сладкие обещания Запада?

Прошло время, и ответ стал очевиден. Да, Садыр Жапаров удержал этот курс. Удержал — и укрепил. И это уже не мнение, а твёрдый факт, отлитый в бронзу политической реальности.

Сегодня можно сказать без лишних эмоций, но с глубоким уважением: он прошёл испытание не только внутренней, но и внешней политикой. Он оказался человеком, который видит карту мира целиком, понимает расстановку сил и чувствует нерв большой геополитической игры, особенно напряжённой в нашем евразийском пространстве.

И ещё одно, главное. Жапаров — настоящий брат-кыргыз, лидер с внутренним стержнем, национальный патриот по сути, а не по декларациям. Таких редко рождает политическая почва. Таким верят. За такими идут.

Сегодня ночью Владимир Путин покинул Кыргызстан. И вместе с самолётом, уходящим в небо, в стране остался важный след — ощущение надежды, стабильности и понимания того, что у Кыргызстана есть своё место и свой голос в большой политике.

И за это — честь и уважение.