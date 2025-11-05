Кыргызстан и Египет схожи по ряду управленческих и экономических параметров, - эксперт Жаманкулов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Государство приглашает инвесторов и предоставляет участки на льготных условиях, в том числе без длительной арендной нагрузки.

Кыргызстан и Египет схожи по ряду управленческих и экономических параметров. Об этом сегодня, 5 ноября 2025 года, сказал эксперт в сфере туризма Азамат Жаманкулов в эфире радио.



При этом, по его словам, в Египте налажено тесное взаимодействие государства и частного сектора, а в Кыргызстане проекты государственно-частного партнёрства также демонстрируют положительные результаты.



С кыргызской стороны в качестве конкурентного преимущества он назвал природный потенциал: горные ландшафты и обилие зелени, которых мало в традиционных курортных зонах Египта. Это может стать точкой притяжения для совместных инициатив в сфере туризма и смежных индустрий. Египет, со своей стороны, остаётся одним из наиболее открытых рынков региона для инвесторов. По словам спикера, в прибрежных локациях вокруг Шарм-эль-Шейха и Хургады имеется значительное количество площадок для развития пляжного и рекреационного туризма; государство приглашает инвесторов и предоставляет участки на льготных условиях, в том числе без длительной арендной нагрузки.



Кроме того, Жаманкулов обратил внимание на устойчивый турпоток, особенно из стран СНГ, чему способствует наличие прямых авиарейсов из Узбекистана, Казахстана и России. «Наличие русскоязычных сервисов в курортных зонах облегчает операционную деятельность для предпринимателей из региона. Вместе с туризмом рассматриваются и другие направления кооперации, включая медицинские и фармацевтические услуги. Конкретные инициативы предлагается формировать в формате делового диалога с активным участием частного сектора обеих стран», - прокомментировал он.

Источник: tazabek.kg

