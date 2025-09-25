Эксперт: Выступление Жапарова на Генассамблее ООН стало моментом национальной гордости

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В соцсетях даже те, кто ранее не поддерживал президента, писали: “так держать”, “наш президент”

Эксперт Тимур Саралаев поделился мнением о значении вчерашнего события на Генассамблее ООН для Кыргызстана. По его словам, выступление президента Садыра Жапарова стало моментом подлинной национальной гордости и символом единства страны.

Саралаев отметил, что обычно чувство гордости возникает благодаря спортивным победам или культурным достижениям, когда кто-то достойно представляет страну на мировой арене. «Но вчера всё было иначе: благодаря выступлению президента на Генассамблее ООН наша страна ощутила масштабную национальную гордость. Садыр Жапаров уверенно и достойно представил Кыргызстан, показал миру силу и значимость нашей Родины и подтвердил, что голос страны услышан», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это событие объединило людей разных взглядов: «В соцсетях даже те, кто ранее не поддерживал президента, писали: “так держать”, “наш президент”, “мой президент”, “молодец”, “горжусь”».

По мнению Саралаева, столь масштабное чувство гордости укрепляет национальную идентичность, вдохновляет на созидание и подтверждает новый уровень доверия между народом и государством. «Каждый кыргызстанец почувствовал личную сопричастность: это наша страна, наше будущее, и вместе мы способны строить сильное, достойное и уважаемое место Кыргызстана на мировой арене», — резюмировал он.

Источник: Кабар