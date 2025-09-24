Курманов о речи Садыра Жапарова в ООН: Назвал вещи своими именами, такие события случаются редко

Историк, общественный и политический деятель Зайнидин Курманов в комментариях ИА «Кабар» оценил выступление президента Кыргызстана на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что речь главы государства была предельно конкретной и содержательной, с четким обозначением позиций, которых придерживается Кыргызстан, и, безусловно, его высказывания будут обсуждаться политиками и экспертами как в нашей стране, так и за пределами республики.

«Эта речь очень отличается от выступлений всех наших предыдущих президентов и по содержанию, и по уму, и по оценкам международной обстановки. Глава государства вкратце рассказал о том, как идет становление современного Кыргызстана. Высказал критику в адрес крупных держав по санкционной политике, четко обозначил позицию по отношению к войнам и конфликтам, происходящим в мире.

Решения ближневосточной проблемы провалились по большому счету. Остался единственный путь — это предоставление Палестине независимости. Нет гарантий того, что все устаканится, но возможность есть. Это здравый смысл.

Садыр Жапаров рассказал, как были разрешены вопросы на границе с Таджикистаном и Узбекистаном, которые казались непреодолимы. Они тянулись почти 30 лет. Все годы независимости происходили конфликты, постоянные взрывы, столкновения, контрабанда наркотиков и прочее. Важны политическая воля и забота о простых людях, а не о своих заработках и выгодах. На Генеральной Ассамблее ООН он презентовал себя не как президента, а как простого человека, который вышел из простой среды и которому близки и понятны интересы обычных людей.

Он вещи называл своими именами. Такие события бывают крайне редко. Обычно президентов и дипломатов, перед тем как они выходят на такие трибуны, предупреждают, что те или иные смелые высказывания могут весьма плачевно отразиться на последующей судьбе, как самого лидера, так и страны.

Поэтому многие руководители проявляют дипломатию, используют размытые формулировки, непонятные предложения, это как эзопов язык. А он здесь выступил не как дипломат, а как простой человек, который рассказал о своих чаяниях. Поэтому он сорвал большие аплодисменты в зале и, чувствуется, его слушали с глубоким вниманием. И хорошо, что он сразу сказал, что здесь выступал трижды, хотел быть дипломатом, говорил красивые вещи, а сегодня он не дипломат. Он обратил на себя внимание.

Речь его произвела большой эффект. Я уверен, что мы действительно можем стать не постоянным членом Совета безопасности. Он правильно сказал о 60% членов ООН, которые никогда не были в СБ ООН. Это ключевой орган, который принимает решения.

Речь Жапарова можно сравнить с выступлениями знаменитых ораторов, выдающихся политиков. Все последние высказывания кыргызского президента обращали на себя внимание, вдохновляли. Мы - маленькая страна, и мы должны научиться обращать на себя внимание международного сообщества, чтобы с нами считались, несмотря на отсутствие газа и нефти. И чтобы прислушивалась к нам. Мы все-таки древняя нация», - подытожил Зайнидин Курманов.

Источник: Кабар