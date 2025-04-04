Сеитов: Кыргызстан активно поддерживает новую эру сотрудничества и взаимопонимания в Центральной Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Такой подход к внешней политике важен

Выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова на саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде вызвало интерес у экспертного сообщества. Об этом заявил в интервью агентству «Кабар» профессор института международных перспективных исследований (ИПМИ) Университета международной экономики и дипломатии (УМЭД) в Ташкенте, доктор социологических наук Азамат Сеитов.

По его словам, в странах Центральной Азии особо отметили высказывания президента о том, что углубление сотрудничества с ближайшими соседями — один из главных приоритетов внешней политики страны.

«Такой подход к внешней политике важен, особенно учитывая географическое положение Кыргызстана в нашем общем регионе. Эта внешняя политика Бишкека укрепляет атмосферу стабильности и способствует снижению рисков, связанных с возможными внешними угрозами», — считает эксперт.

По его убеждению, укрепление связей между Центрально-азиатскими странами также открывает возможности для более слаженной политической координации. «Она необходима, так как все наши страны сталкиваются с похожими вызовами. Я бы выделил проблемы водных ресурсов, изменения климата, неконтролируемых миграционных потоков и другие. Очевидно, что совместные усилия в их решении приведут к более эффективной политике на международной арене», — отметил профессор.

Наш собеседник выразил уверенность, что такой подход важен и для углубления экономической интеграции, поскольку это приведет к улучшению условий для торговых и инвестиционных потоков, а также к созданию совместных проектов. Понятно, что это ускорит экономический рост и укрепит позиции региона в целом на мировом рынке.

«И, в завершение, выскажу мнение относительно растущего интереса внешних игроков, таких как ЕС, Китая, России и США. На мой взгляд, Кыргызстан, взаимодействуя с ЕС, рассматривает это через призму укрепления отношений с соседями. Я бы выделил мнение о том, что укрепление связей с ЕС через экономическое сотрудничество и политический диалог может быть выгодным для региональной интеграции. А значит, это отражает интересы стран Центральной Азии в поиске новых внешнеэкономических и политических ориентиров», — подчеркнул эксперт.

«Выступление президента Садыра Жапарова на самаркандском «ЕБ-ЦА» отражает прагматичный подход Кыргызстана к внешней политике. Существенно, что он ориентирован на создание стабильных и взаимовыгодных отношений с соседними государствами. На мой взгляд, это ещё один важный шаг для обеспечения долгосрочной безопасности и устойчивого развития региона», — подытожил профессор А. Сеитов.

Источник: Кабар